A virada de Paris Jackson, filha de Michael Jackson. A jovem publicou um vídeo cantando e impressionou os internautas. Ela, que teve depressão e tentou suicídio, encontrou na música o seu refúgio.

Com uma voz doce e afinada, tocando violão, Paris Jackson mostra sua nova fase. (assista abaixo)

Hoje, a cantora está com o novo EP chamado ‘The Lost’ e já tem turnê nos EUA para fevereiro do ano que vem. Paris também começou a atuar e pode ser vista na série de antologia FX “American Horror Story: Double Feature”.

O EP, que foi lançado pela Republic Records/Universal, está disponível na Apple e Spotify. O projeto de três faixas inclui uma colaboração com Caamp chamada ‘Lost’, bem como ofertas solo ‘Breathe Again’ e ‘Never Going Back Again’.

Em 2020, Paris lançou seu primeiro álbum completo depois de deixar seu antigo grupo musical The Soundflowers. Na época, ela também fez sua estreia no programa Jimmy Kimmel Live! , tocando o single “let down” ao vivo no icônico Viper Room em Hollywood.

“Adoro colaborar com todos os tipos de artistas. O gênero realmente não me desanima, não importa qual seja. Não posso dizer que me vejo fazendo trap em um futuro próximo, mas estou aberto a tudo”, disse.

Michael Jackson, nosso eterno rei do pop, morreu em julho de 2009 de overdose de morfina. Na cerimônia de despedida dele, que reuniu milhares de fãs e famosos, estavam os três filhos pequenos, Prince Michael Jackson I, Paris-Michael Katherine Jackson e Prince Michael Jackson II.

Paris, na época com 11 aninhos, criou coragem e assumiu o microfone.

Pela primeira vez, os fãs ouviram a voz daquela menina que, durante toda a infância, viveu em um mundo de fantasia criado pelo astro excêntrico que escondia o rosto das crianças.

Amparada pela tia, Janet Jackson, ela discursou: “Desde o dia em que eu nasci, meu pai foi o melhor pai que eu poderia imaginar”.