Um fotógrafo brasileiro conseguiu fotografar uma imagem super rara: a espécie considerada a maior tartaruga do mundo. O animal apareceu no litoral de São Paulo!

Rafael Mesquita se descreve como um amante do oceano e compartilha diversas fotos no Instagram pessoal. Desta vez, ele estava em Ilhabela, quando avistou a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). A espécie pode passar os 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 700 kg!

Segundo o fotógrafo, esses animais estão ameaçados pela degradação ambiental e foi incrível poder chegar tão perto de uma. “Essa aí teve sorte de sobreviver até hoje e tive a sorte de encontrá-la”, comemorou o rapaz.

Nas imagens compartilhadas por Rafael, a tartarugona aparece nadando calmamente na água. Inclusive é possível ver uma pequena rêmora grudada na nadadeira direita! As rêmoras são uma espécie de peixe que se fixa por ventosas em animais grandes.

“Eu só havia visto uma tartaruga vive dessa espécie duas vezes e agora tive o privilégio não só de ver novamente, mas de mergulhar com ela em Ilhabela”, comemorou.

Animal exuberante

O rapaz aproveitou ainda para dar uma aula sobre a espécie!

As tartarugas-de-couro podem passar dos 2,5 metros de comprimento e pesar impressionantes 700kg! As tartarugas dessa espécie se alimentam principalmente de águas vivas e zooplâncton e podem mergulhar a profundidades de mais de 1000 metros”, disse no Instagram.

O tamanho da tartaruga avistada por Rafael não foi divulgado.

Ameaçados de extinção

Infelizmente, esses bichinhos estão classificados como vulneráveis à extinção.

As principais ameaças a elas são a degradação ambiental, as ações humanas e a poluição física e química do oceano.

Santuário no Brasil

Em Regência Augusta, uma pitoresca vila de pescadores no Espírito Santo, cumpre um papel fundamental na defesa da tartaruga-de-couro.

A praia de Regência é um importante santuário de desova para animais dessa espécie.

No local, o Projeto Tamar atua para a proteção e conservação das tartarugas marinhas.

Lá, eles realizam monitoramentos, protegem os ninhos, evitam a depredação e garantem que os ovos deixados pelos animais tenham condições adequadas para se desenvolver.

Veja que animal mais lindo: