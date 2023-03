Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão tirou a vida de um jovem de 21 anos na tarde deste sábado (18) na PR-090 em Curiúva.

De acordo com as informações divulgadas pelo Portal Curiúva, o acidente aconteceu por volta das 16h00 e envolveu uma motocicleta Honda Titan 150 e um caminhão guincho. Conforme os relatos apurados no local, o caminhão teria atravessado a rodovia para acessar um posto de combustíveis, momento em que o motociclista, que seguia no sentido Figueira a Sapopema, não conseguiu frear ocorrendo a colisão.

A violência do impacto foi tamanha que a moto partiu ao meio. A vítima, identificada como Alan Souza Ferreira, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes de socorro, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) prestaram atendimento a ocorrência.