Um bebê de dez meses morreu após despencar de um caminhão em movimento na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A mãe da criança também caiu do veículo, mas teve apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (20).

A vítima, que morreu no local, foi identificada como Pedro Henrique Moreira Pereira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mãe retirou a criança do bebê conforto e, ao passar por uma curva, a porta do caminhão abriu e os dois foram jogados para fora do veículo.

Após a queda, o bebê foi atropelado por outro veículo, conforme a PRF. O pai da vítima, motorista do caminhão, não ficou ferido. Aos policiais, ele disse que não viu se outro veículo atropelou a criança, mas foram encontrados vestígios de pneus na via.

Pedro foi sepultado ainda no sábado (21), no cemitério municipal de Rio Branco do Sul.