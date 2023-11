Nesta terça-feira (21), por volta das 15h15 no km-168 da BR-153, em Ventania/PR, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto – parte de um tambor de freio. Em seguida o veículo saiu de pista e capotou.

De acordo com a PRF, o veículo Fiat/Strada com placas de Ventania, deslocava-se no sentido Ventania-PR/Tibagi-PR, quando colidiu com partes de peças de freio que se desprenderam de um caminhão.

Ainda conforme a PRF, parte dessa peça foi encontrada no interior do veículo, e que possivelmente tenha atingido também o condutor, causando-lhe um ferimento fatal. Sem controle, o veículo saiu de pista e capotou.

Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou a lesão na região da cabeça do condutor.

A Pericia e o IML compareceram no local e o corpo do condutor com 39 anos foi removido para o IML de Ponta Grossa.