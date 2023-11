Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), cerca de 200 policiais estão nas ruas para cumprir 20 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de se passar por escritórios de advocacia e aplicar golpes em todo o Brasil. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná e pela Polícia Civil do Ceará.

Segundo investigação da polícia, os criminosos entravam em contato com pessoas que tinham valores a receber em precatórios e realizavam cobrança indevidas utilizando documentos falsos, com a promessa de liberar o pagamento do precatório. Ao menos 50 pessoas registraram boletim de ocorrência sobre o fato somente em Curitiba.

A operação acontece em Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba, no Ceará e em Guarulhos, no Estado de São Paulo. Conforme apurado, o grupo criminoso tinha como principal alvo vítimas nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Veja imagens da ação da PCPR:

Policiais estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã (Vídeo: PCPR)