Um caminhoneiro morreu em um grave acidente na BR-376, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná, neste domingo (9). O condutor do veículo perdeu o controle e tombou na altura do km 390. Na sequência, o caminhão percorreu cerca de 100 metros e atingiu o guard rail, no canteiro da pista.

Com a força do impacto, a cabine foi totalmente destruída e o caminhoneiro morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu em um trecho de curvas, na pista sentido Ponta Grossa.

Houve interdição de uma das faixas durante a tarde, com profissionais do DER auxiliando o trânsito. Não houve outros veículos envolvidos no acidente.