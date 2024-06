Uma câmera de segurança registrou um grave acidente na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (10). Nas imagens é possível observar que a motociclista perde o controle da moto, escorrega e roda pelo asfalto, indo parar na outra via e em baixo de um carro.

Devido a gravidade do acidente, a motociclista sofreu várias fraturas e teve traumatismo craniano encefálico. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), em Cascavel.

Veja o vídeo do momento do acidente com a motociclista em Cascavel:

https://www.instagram.com/reel/C8DFL0SOVKO/?igsh=MTEyeXVkajlkMGI0aA==