Um carro caiu no Rio Ivaí na tarde desta sexta-feira, 17, após colidir contra a barreira de proteção de uma ponte na PR-492, entre Rondon e Paraíso do Norte, no Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motorista, uma mulher de 43 anos, estava sozinha no Fiat Mobi, com placa de Paranavaí, quando saiu da pista e se chocou com a barreira de proteção. A parede foi destruída e o carro caiu dentro do rio.

A mulher, que é moradora de Paranavaí, foi retirada da água por pessoas que testemunharam o acidente e atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

