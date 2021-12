Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos caíram no Rio Paranapanema depois de se envolverem em uma batida com um outro caminhão no quilômetro 272.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Itaí, Avaré e Sorocaba foram até o local para resgatar as vítimas. Os bombeiros informaram que uma equipe de mergulhadores retirou o corpo de um idoso de aproximadamente 70 anos da água.

Os bombeiros também disseram que o carro foi achado bastante destruído e, até as 13h30, as equipes ainda não tinham conseguido retirar as vítimas de dentro dele. A corporação também não identificou quantas pessoas estão no veículo.