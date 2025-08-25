Uma criança, de 3 anos, morreu após cair em uma piscina, localizada em uma residência na cidade de Arapongas, no norte do Paraná. Lunna V D.P estava na casa com os pais e amigos, onde o grupo realizava uma confraternização na noite de sábado (23). Por volta das 23h30, o pai da menina sentiu falta da filha e encontrou a garota afogada na piscina.

A criança estava desacordada e foi leva com urgência para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, a equipe médica tentou reanimar menina, porém, Lunna não resistiu.

O acidente aconteceu em uma piscina localizada no terreno da residência. Apesar de uma lona cobrir a água, a menina conseguiu acessar o local e se afogou. A morte de Lunna causou grande comoção na região de Arapongas. A escola onde a menina estudava lamentou a tragédia.

“É com imensa tristeza e profunda dor que a Escola de Educação Infantil Tic Tac comunica o falecimento da nossa querida aluna Lunna. Com sua doçura e alegria, iluminava todos os dias a nossa escola, deixando lembranças que sempre permanecerão em nossos corações. Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de dor, rogando a Deus que conforte a todos com força e esperança. A comunidade escolar da Tic Tac se une em oração, honrando a memória dessa criança tão especial que marcou a vida de todos nós”, publicou a Escola de Educação Infantil Tic Tac.

O velório de Lunna aconteceu no Memorial Acácias e o sepultamento foi realizado na manhã desta segunda-feira (25), no Cemitério Municipal de Arapongas.