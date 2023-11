Uma criança estava entre os 11 reféns do assalto a uma transportadora em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (23). A informação foi confirmada em coletiva da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (23). “Todos os reféns eram funcionários, e junto com estes adultos tinha uma criança”, disse o capitão Clayton Oliveira Lima. Em coletiva, a PM também informou que todos os suspeitos presos já tinham passagens pela polícia, incluindo por roubo e tráfico de drogas.

A PM também informou que foi acionada quando o assalto já estava em andamento. “Na chegada das equipes já fomos recepcionados pelos agentes delituosos, ofereceram resistência com uma ação bastante agressiva de encontro às nossas equipes, foram de pronto respondidos até para demonstração de força e retomada da normalidade no local”, explicou o capitão Lima em coletiva.

Após a troca de tiros, a PM iniciou a negociação para liberação dos reféns. “O tempo todo o foco era na segurança dos reféns, dos próprios agentes delituosos e das equipes”, disse Lima.