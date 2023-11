Um trabalhador, de 34 anos, morreu ao ser atingido por telhas e vigas do galpão de uma empresa, no final da tarde desta quarta-feira (23). O galpão está localizado na marginal da Rodovia do Xisto, no bairro Fazenda Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada após o desabamento, que deixou duas pessoas soterradas. Um homem morreu e outro, de 31 anos, teve ferimentos moderados. O funcionário ferido foi socorrido e levado para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Além dos bombeiros, a equipe da Defesa Civil foi acionada, devido ao perigo de novos colapsos estruturais.