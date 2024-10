A mulher que distraidamente deixou cair R$ 3,5 reais no chão de uma loja de bolo, em Curitiba foi encontrada pela polícia. Ela está passando alguns dias com a família no interior do estado e logo voltará para a capital para recuperar o dinheiro perdido.

Ela conversou com a produção da RICtv neste sábado (12) e se disse muito feliz por saber que existe gente honesta e justa no mundo.

No dia em que perdeu o dinheiro, conforme mostram as imagens divulgadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), é possível perceber que a mulher se distraiu durante a compra por estar cuidando de uma criança. notar que a cliente aguarda os bolos serem embalados, enquanto isso cuida de uma criança.

É nesse momento que ela deixa o dinheiro cair, sem notar, ao abrir a bolsa. Em a cliente ainda passa por cima das notas ao deixar o estabelecimento. Confira às imagens: