Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (11) em Candói, no interior do Paraná. Uma van e um Vectra colidiram no km 397 da BR-277. Outros dois ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são passageira e motorista do Vectra, ambos morreram no local. O motorista da Van e um outro passageiro do carro foram encaminhados para o hospital Santa Clara de Candói.

Conforme a PRF, as duas pessoas que morreram eram de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).