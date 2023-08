Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A gente não cansa de ver a bondade do ator Dwayne Johnson, o The Rock. Agora ele deu um apartamento de presente a um lutador africano de MMA que dormia na academia onde treina, em Miami (EUA).

O ator soube que numa recente luta no UFC, o zimbabuano venceu o duelo e, com o dinheiro do prêmio, construiu um poço artesiano na vila em que nasceu no Zimbábue. The Rock sentiu que precisava ajudar esse cara, que é um ser humano incrível.

O jovem contou que tinha apenas o equivalente a R$ 34 de saldo na conta bancária. Por coincidência, em 1995, The Rock tinha a mesma quantia quando foi cortado da Liga Canadense de Futebol. E ele fez uma surpresa linda para o jogador. Fingiu que iria levá-lo para se encontrar com um amigo em seu apartamento e lá o lutador soube que estava no imóvel que Dwayne Johnson comprou para ele. (vídeo abaixo)

Fez da academia sua casa

The Rock, de 51 anos, vivia conversando com o lutador do UFC Themba Gorimbo, do Zimbábue (África) e viu que o rapaz morava na academia onde treina.

O ator soube dos desafios que o lutador tinha enfrentado e que jamais esqueceu a família e o povo na África.

No vídeo, o atleta mostra para The Rock o local transformado por ele em apartamento, dentro da academia, para abrigar a família desde que chegou do Zimbabue (África).

Na parede há cartazes com frases encorajadoras e de incentivo a dias melhores.

Emocionado, Themba contou o quanto se dedica ao UFC.

Atento, The Rock ouviu cada detalhe e chamou o jovem de “irmão” e “amigo”.

Vendo a emoção e a surpresa do africano, o ator disse o quanto sabe o que ele passou por ter vivenciado experiências semelhantes.

Felicidade sem igual

Então, The Rock leva o jovem lutador ao apartamento. Quando descobre que o imóvel era um presente para ele, Themba Gorimbo não aguenta.

Nas redes sociais, o lutador africano disse nunca ter vivido tanta felicidade e que é eternamente grato ao astro de Hollywood.

“Este foi o melhor dia da minha vida. Este foi o dia da mudança de vida. Minha vida mudou e vou usar isso como motivação para mudar a vida de outras pessoas também”, disse.

Em seguida, Themba seguiu com os agradecimentos: “Sou muito grato a todos os envolvidos em minha vida até hoje. Sou grato por esta vida. Isso ainda não é real. Isso é algo fora do mundo”.

Por fim, sem segurar a emoção o lutador disse que: “Estou muito feliz e desejo esse nível de felicidade para todos. Eu sou abençoado por poder sentir essa felicidade”.

Distribuindo carisma e simpatia

Na rápida passagem pela academia, The Rock distribuiu carisma e simpatia.

Posou para fotos com crianças e adultos.

Conversou com atletas, fez brincadeiras e piadas.

Em momento algum demonstrou incômodo ou pressa. Um herói de verdade.

Bela biografia

Dwayne Douglas Johnson, o The Rock, é ator de filmes de ação como Adão Negro, Velozes e Furiosos, Jumanji, Moana e SOS Malibu.

Nos ringues, ficou conhecido como The Rock, quando lutou profissionalmente.

Também foi jogador de futebol americano universitário pela Universidade de Miami, vencendo o campeonato nacional em 1991 pelo Miami Hurricanes.

The Rock, é um herói de verdade. Veja o post com o lutador africano de UFC

Agora veja a emoção quando The Rock dá o apartamento de presente para o lutador: