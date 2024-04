Um grupo suspeito de realizar roubos em fazendas no Paraná foi alvo da Operação Tronco nesta terça-feira (16). O Ministério Público do Paraná (MPPR) cumpriu 12 mandados de prisão em diversos municípios do estado.

Os mandados foram cumpridos por agentes de segurança nas cidades de Araruna, Indianópolis, Piraquara, Ponta Grossa e no município catarinense de Navegantes.

Conforme a investigação, a associação criminosa atuava também em outras localidades, roubando itens como máquinas, ferramentas, defensivos agrícolas e outros bens.

Grupo suspeito de roubar fazendas no Paraná: denúncias

Segundo o MP, as provas colhidas nesta terça (16) foram compartilhadas com Promotorias de Justiça e autoridades policiais de Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Cianorte. O objetivo é tentar esclarecer outros crimes de roubo que ainda não foram solucionados na região.

Neste caso, até o momento, 17 pessoas já foram denunciadas pelo