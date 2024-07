Um homem marcou um compromisso com o irmão, mas ele não compareceu ao local. Ao chegar na residência do parente não o encontrou, mas notou que um cachorro não parava de latir e ao verificar encontrou o corpo do irmão. O caso foi registrado na quinta-feira (18), em Roça Velha, no distrito de Itaiacoca, em Ponta Grossa.

Conforme informações, a Polícia Militar (PM) foi acionada. O Homem informou aos agentes que o irmão não estava respondendo às ligações e mensagens. Então, resolveu ir até a propriedade rural da vítima e encontrou o corpo do irmão após ouvir o animal latindo.

De acordo com o portal A Rede, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas a vítima já estava se, vida. Até o momento não há informações sobre a causa da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).