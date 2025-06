Um casal que viajou mais de 12 mil quilômetros para ir até um casamento de amigos fez uma descoberta impressionante ao chegar no local e descobrir que não estavam com o nome na lista. Yasemin Sarli, de 31 anos, e Davide, de 36, tinham tudo planejado para a viagem, mas foram surpreendidos com a notícia. O casal, natural da Alemanha, se deslocou até a Argentina. O caso aconteceu em 2023 e a história viralizou recentemente no Tik Tok.

Tudo começou quando, meses antes da viagem, os dois receberam uma mensagem de “reserve a data”, indicando que estariam entre os convidados. A partir disso, o casal começou a planejar os detalhes da viagem.

Três meses antes do evento, Yasemin e Davide já haviam comprado as passagens e reservado a hospedagem em um hotel em Buenos Aires, exatamente o mesmo escolhido para a maioria dos convidados, buscando economizar.

Embora nenhum convite formal tivesse sido enviado, eles acreditavam que o aviso de “reserve a data” era suficiente para considerá-los convidados.

O noivo sempre dizia: ‘Um casamento pequeno, com a família e amigos próximos’. Meu namorado ouviu isso e pensou: ‘Com certeza vamos estar lá’”, contou Yasemin em um vídeo no TikTok que viralizou no início deste mês.

Casal viaja 12 mil km para casamento e os nomes não estavam na lista: momento da descoberta

No entanto, à medida que a data do casamento se aproximava, o casal notou que algo parecia fora do lugar. “A realidade começou a bater alguns dias antes da viagem”, revelou Yasemin. “Percebemos que não tínhamos recebido nenhum detalhe adicional, nenhum plano, nenhuma mensagem em grupo. Nada.”Mas já era tarde para cancelar a viagem, passagens e hotel já estavam pagos, e a expectativa de um tempo tranquilo na Argentina já estava criada”, concluiu.

Assim que chegaram na capital argentina, a confirmação veio. Os dois não foram convidados para a cerimônia. Yasemin e Davide decidiram agir de maneira discreta para não encontrar ninguém do grupo de casamento acidentalmente.

Em algum momento, a situação parecia mais uma cena de espionagem do que uma viagem para celebrar um casamento”, disse Yasemin.

Após seis dias de viagem, o casal retornou à Alemanha. No entanto, o final foi ainda pior. Yasemin e Davide decidiram terminar o namoro devido os desentendimentos.