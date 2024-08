Um homem de 43 anos morreu após capotar o veículo na BR-158, em Laranjeiras do Sul, na região Central do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 19h30 de domingo (4).

Uma mulher, de 23 anos, também estava no veículo e ficou gravemente ferida. Ela foi encaminhada para atendimento médico no Hospital São José, em Laranjeiras do Sul.

Conforme relatou a PRF, o motorista perdeu o controle do automóvel, saiu da pista e capotou na lateral da rodovia.

Com o impacto, o homem foi ejetado do veículo e morreu no local.