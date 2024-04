Um homem de 40 anos teve ferimentos graves após se envolver em uma forte batida contra um caminhão em um trevo na PR-323, em Sertanópolis, no norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista dirigia um Chevrolet Prisma e, ao realizar uma manobra de conversão no trevo, foi atingido pelo caminhão. Uma equipe do Samu encaminhou a vítima para o Hospital São Lucas, em Sertanópolis. O condutor do veículo de carga, de 40 anos, não ficou ferido.

Além disso, a PM informou que os dois veículos seguiam no sentido Bela Vista do Paraíso/Londrina da rodovia e a conversão do carro seria para acessar a PR-090, sentido Ibiporã. A pista na qual ocorreu a batida contra o caminhão chegou a ser interditada, mas já está liberada.