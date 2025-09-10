Jacarezinho (PR) — Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no km 34 da BR-153, em um trecho conhecido como “Curva do Ubá”, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. O local é marcado por histórico de ocorrências, especialmente em dias de chuva.

O condutor de uma caminhonete GM Montana, um homem de 84 anos residente em Conselheiro Mairinck, trafegava sentido Jacarezinho quando perdeu o controle do veículo. A caminhonete rodou na pista, saiu para o acostamento e acabou colidindo contra uma árvore às margens da rodovia.

Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele estava sozinho no momento do acidente e foi atendido por socorristas da concessionária EPR, sendo encaminhado ao hospital de Jacarezinho. Até o fechamento desta matéria, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

No momento da colisão, chovia na região e a pista apresentava trechos escorregadios, o que pode ter contribuído para a perda de controle. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou os procedimentos de praxe, incluindo sinalização e liberação da via.

Rodovia exige atenção redobrada

A “Curva do Ubá” é considerada um ponto crítico da BR-153, com histórico de acidentes em condições climáticas adversas. Autoridades reforçam a importância de reduzir a velocidade e manter distância segura entre veículos, especialmente em trechos sinuosos e com pista molhada.