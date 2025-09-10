🕊️ NOTA DE FALECIMENTO

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da jovem Anna Lívia Palma Cordeiro Barbosa, ocorrido de forma repentina aos 17 anos de idade.

Anna era filha de Ana Carla Palma e enteada do vereador de Santo Antônio da Platina, Claudio Domingues (Cação). Sua partida precoce deixa uma lacuna irreparável no coração de familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade à família enlutada. Que encontrem conforto na memória e no amor que Anna espalhou durante sua breve, porém marcante, trajetória.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda estão sendo definidas e serão divulgadas oportunamente.