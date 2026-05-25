Na manhã desta sexta-feira (22/05), o delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães, titular da 38 Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina, ministrou palestra aos alunos do Curso de Formação de Praças (CFP 2026), no 2º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Jacarezinho/PR.

A palestra teve como foco a análise do Sistema Único de Segurança Pública e a integração entre as forças de segurança locais, além de orientações sobre a rotina policial.

A atividade foi realizada a convite do Tenente-Coronel Carlos Ricelli Leal, com o intuito de reforçar a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Norte Pioneiro.