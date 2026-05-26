A quantidade de aeronaves à disposição das forças de segurança paranaenses aumento de 2 para 18 em um período de poucos mais de sete anos. As aquisições fazem parte de um amplo programa de fortalecimento da segurança com investimentos em estrutura, tecnologia, inteligência e ampliação, valorização e treinamento do efetivo.

Em 2019, as polícias Militar (PMPR), Civil (PCPR) e Corpo de Bombeiros (CBMPR) do Paraná, tinham, juntas, duas aeronaves à disposição para uso. Com o pacote de modernização programado ao longo dos últimos anos, o aumento de aeronaves das polícias do Estado chega a 800%

“Temos investido de maneira robusta na segurança pública por meio de mais aeronaves para nossas forças de segurança. Elas permitem um maior número de resgates e operações em locais de difícil acesso, além de ampliarem a eficiência das equipes e reduzirem o tempo de resposta às ocorrências”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Hoje em dia as aeronaves estão à disposição das forças para qualquer missão e são usadas de maneira constante”.

O Governo do Estado promoveu essa ampliação com a instituição do Projeto Falcão, coordenado pela Polícia Militar do Paraná. Os helicópteros entregues ao Comando de Aviação têm sistemas de última geração para o policiamento aéreo. Inclusive eles permitira a expansão das bases fixas para as regiões Norte e Noroeste do Paraná – a nova estrutura do Aeroporto Regional de Umuarama foi entregue há dez dias –, além das bases já existentes em Curitiba e Cascavel.

Os helicópteros são equipados com câmeras de visão noturna, Sistema Imageador com câmeras infravermelhas em HD, zoom óptico de alto desempenho (alcance de até 15 km, dependendo das condições), marcador laser, sobreposição de imagem, mapeamento de área, sistema de missões para gerenciamento e planejamento da operação, farol de busca, alto-falante externo, rádio digital e transmissão de imagens em tempo real direto da aeronave para o comando de missão.

O Grupamento de Operações Aéreas (GOA), da Polícia Civil do Paraná (PCPR), também recebeu novos aeronaves. O último helicóptero, que é fruto de uma apreensão do crime organizado, foi adaptado e equipado para operações policiais com um investimento de R$ 9,7 milhões.

O helicóptero passou por uma revisão completa de motor e dos sistemas de navegabilidade e é usado em investigações, operações contra o crime organizado, ações antissequestro e cumprimento de mandados, além de apoiar outras forças policiais em ações. Com a nova aeronave, a PCPR passa a ter quatro helicópteros. Este, no entanto, é o primeiro da corporação a contar com farol de busca infravermelho e sistema de visão noturna completo, para sobrevoo em ambientes totalmente escuros.

” O objetivo é que cada operação aérea seja eficiente, garantindo apoio estratégico às equipes em solo e melhorando o atendimento em situações críticas ou remotas. Desde que começamos esse trabalho conseguimos grande impacto operacional na região de fronteira, no combate ao tráfico e para resposta rápida aos crimes”, complementou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Saulo Sanson.

PRIMEIRA AERONAVE DOS BOMBEIROS– Já o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná recebeu uma aeronave preparada para reforçar operações de salvamento, busca, combate a incêndios florestais, transporte de equipes e atendimentos aeromédicos de alta complexidade em todo o Estado. O helicóptero foi arrendado pelo período de cinco anos. É o primeiro da história da corporação. O investimento da Secretaria de Segurança Pública previsto no contrato de arrendamento é de R$ 9,1 milhões ao ano.

Chamada de Arcanjo 01, a aeronave é um modelo EC130 B4 e fica baseada em Curitiba. No verão, ela foi deslocada para o Litoral, reforçando o salvamento aquático e o resgate aeromédico em parceria com o BPMOA, SAMU e Defesa Civil.

O helicóptero vem equipado com tecnologias inéditas no Estado, como o primeiro massageador cardíaco automático em aeronaves do Paraná, que permite reanimar pacientes durante o voo, além de uma incubadora neonatal ultraleve e um ultrassom portátil. Para incêndios, conta com helibalde de 550 litros e apoio de caminhão de abastecimento. Com equipe formada por dois pilotos, dois operadores aerotáticos e um socorrista, o Arcanjo 01 pode reduzir em até três vezes o tempo de resposta em relação ao atendimento terrestre.