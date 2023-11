A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) uma megaoperação para combater o tráfico de drogas na região sudoeste do estado. Ao todo foram expedidos 159 mandados judiciais, sendo 73 de prisão temporária e 86 de busca e apreensão.

A ação acontece simultaneamente em Campo Largo, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino.

Segundo as investigações, a organização comandava o tráfico na região com foco nos municípios de Palmas, Pato Branco e Francisco Beltrão. Alguns dos alvos são criminosos presos que continuam a liderar o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário.