Um menino de 11 anos morreu após ser mordido por um rato silvestre, em Urubici, na Serra catarinense. A criança contraiu hantavírus, e morreu dois dias após ser internado. Outros 18 casos da doença estão sendo investigados na cidade. A morte do menino ocorreu no dia 7 de setembro, 48 horas depois da criança ser internada. Mas, o resultado do exame foi divulgado apenas na noite da última sexta-feira (16). A identidade da criança não foi revelada.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Diogo Blumer, os casos suspeitos estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica da cidade e aguardam o resultado dos exames, que podem levar até 15 dias.

Ainda segundo o secretário, este não é um caso isolado. E há registros de aumento no número de ratos silvestres na região. Diogo também afirma que os médicos foram capacitados para identificar os casos de hantavírus.