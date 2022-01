Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado pela Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal ao receber, via Correios, 40 notas falsificadas, nesta quarta-feira (12).

De acordo com relatório policial, a ação aconteceu após informações repassadas por agentes da Polícia Federal de Londrina apontando para a chegada do dinheiro em uma casa na Rua Maria de Lourdes Nogari, na Vila Cunha.

Com a informação em mãos, os PMs montaram vigilância e fizeram a abordagem assim que o rapaz recebeu a encomenda. Ao abrir o envelope foram encontradas 40 notas falsas de R$ 50. O adolescente admitiu ter comprado as cédulas pelo valor de R$ 200.

Ele foi apreendido e assim como o dinheiro falso encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.