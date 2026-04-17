Uma operação de fiscalização e policiamento ostensivo realizada na quinta-feira (16) resultou em diversas autuações de trânsito no município de Carlópolis.

A ação contou com equipes da Polícia Militar que intensificaram o patrulhamento urbano, com foco na abordagem de suspeitos e na ampliação da presença policial em pontos estratégicos da cidade.

Durante a operação, foram lavrados 22 autos de infração de trânsito por diferentes irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, quatro motocicletas foram removidas ao pátio por apresentarem pendências que não puderam ser regularizadas no local da abordagem.

Segundo a corporação, as medidas têm como objetivo reforçar a segurança viária, coibir práticas irregulares e aumentar a sensação de segurança da população.

A ação resultou, ao todo, na remoção de quatro veículos e na formalização das infrações registradas durante o patrulhamento.