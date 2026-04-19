Um grave acidente registrado na tarde de sexta-feira (17), na PR-092, em Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná, terminou em tragédia. A colisão entre um carro e um caminhão foi seguida por um incêndio no veículo de passeio, resultando na morte de três pessoas, entre elas uma criança.

Detalhes do acidente

De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu no km 267 da rodovia PR-092. Um Fiat Palio colidiu com um caminhão, e, após o impacto, o carro foi tomado pelas chamas.

As vítimas estavam no veículo de passeio e não resistiram:

Uma mulher de 63 anos

Uma mulher de 26 anos

Uma criança de 2 anos

Todas morreram ainda no local.

O motorista do caminhão envolvido no acidente sofreu apenas ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no local, e seu estado de saúde não apresenta risco.

Circunstâncias do acidente

As causas da colisão ainda não foram oficialmente divulgadas. As autoridades competentes devem investigar as circunstâncias do acidente, incluindo possíveis fatores como condições da pista, velocidade e falha mecânica.