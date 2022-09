Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Hospital Universitário de Ponta Grossa confirmou nesta terça-feira (13) a morte da quinta vítima do acidente na BR-376, em Tibagi, na última segunda-feira (12). Antônio Carlos Fernandes de Lima, de 25 anos, foi o único ocupante do veículo resgatado com vida e chegou a passar por procedimentos no centro médico, entretanto, também não resistiu.

Além do rapaz, que era morador de Ortigueira, outras quatro pessoas morreram no acidente, o motorista e servidor público Moacir Taveli Mendes, de 52 anos, e as passageiras Rosalina Ferreira de Melo, Edina Casturina Batista e Jhuli da Silva Nocera. O carro em que as vítimas estavam era oficial da Prefeitura de Ortigueira e estava levando pacientes para realizar perícia médica em Ponta Grossa.

Relembre o acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h desta segunda-feira (12), o motorista do caminhão, que transitava sentido Londrina, perdeu o controle do veículo e tombou na altura do Km 437 da BR-376, em Tibagi. Com o tombamento, a carga de toras de madeira que o caminhão transportava foi projetada na pista contrária, atingindo o carro que ia sentido Ponta Grossa.

Quatro ocupantes do carro morreram no local e um foi resgatado com ferimentos graves. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O ferido foi encaminhado para o hospital de Ponta Grossa, porém, também não resistiu e teve o óbito confirmado na terça-feira (13). O motorista e a passageira do caminhão não se feriram.