Um motociclista morreu após atropelar um cavalo que estava solto na PR-561. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (17) no quilômetro 17 no sentido Paranavaí-Nova Aliança do Ivaí.

A princípio, o homem de 41 anos estava pilotando uma motocicleta Honda CG 160 Bros. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, o cavalo estava solto na pista quando o motociclista o atropelou.

Por conta do forte impacto contra o animal, o homem morreu imediatamente. Mesmo assim, a equipe da Polícia Civil do Paraná foi acionada para atender a ocorrência, com esperança de salvar a vítima.

Após os procedimentos policiais, o veículo foi devolvido à esposa da vítima. Até então, a identidade do motociclista não foi revelada.