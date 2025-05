Uma mulher foi presa após bater e matar um idoso, de 65 anos, com bloco de concreto, em Cascavel, no Oeste do Paraná, na madrugada deste domingo (18).

A mulher, que vive em situação de rua, teria relatado aos moradores da região que o idoso tentou abusá-la sexualmente. Em seguida, ela teria agredido o homem na região da nuca e depois na cabeça.

Durante um patrulhamento da Polícia Militar do Paraná (PMPR), ela foi encontrada em um bar e confessou que matou o idoso com bloco de concreto. A suspeita já tinha passagens pela polícia.

O corpo da vítima, que também seria pessoa em situação de rua, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).