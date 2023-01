Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde de ontem, sexta-feira (20), na rodovia BR-277, em Guaraniaçu, no oeste do Paraná.

As informações da Polícia Rodoviária Federal são de que por volta das 18h ocorreu uma saída de pista seguida de colisão contra árvores.

O condutor do veículo, um homem, de 35 anos, perdeu o controle da direção e o Fiat Uno capotou, parando em meio a algumas árvores. O motorista, que é morador de Ibema, morreu na hora.

Conforme análise da PRF, o condutor seguia sentido Guaraniaçu/Cascavel e, durante chuva, ao fazer a curva, perdeu o controle de direção do veículo. O carro cruzou a pista, caiu em um barranco de cerca de cinco metros, colidiu em uma árvore, capotou, parando com as rodas para cima.

Um servidor da empresa proprietária do veículo informou que a última localização do veículo, pelo rastreador, foi ontem às 18h00.

