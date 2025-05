O Paraná foi o quinto estado com maior número de nascimentos em todo o Brasil em 2023, de acordo com os dados das Estatísticas de Registro Civil, divulgadas nesta sexta-feira (16), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram 139.999 nascimentos registrados no Estado ao longo de todo o ano.

O Paraná só teve menos nascimentos do que São Paulo (503.746), Minas Gerais (234.363), Rio de Janeiro (175.637) e Bahia (170.532). Os números fazem do Paraná também o Estado com maior número de nascimentos do Sul do Brasil, à frente do Rio Grande do Sul (120.505) e Santa Catarina (96.602). Em todo o Brasil foram 2,58 milhões de nascimentos.

Os dados ainda mostram que 99,39% dos partos dos paranaenses ao longo do ano aconteceram em hospitais, índice que é superior à média brasileira, de 98,87%. Dos nascimentos restantes, 0,38% aconteceram em casa e 0,22% aconteceram em outros locais. Em números absolutos são 139.151 nascimentos em hospitais, 538 em domicílio e 310 em outros locais.

A pesquisa também mostra que do total de crianças nascidas no Paraná, 51,17% foram do sexo masculino e 48,82%, do sexo feminino. Isso quer dizer que foram 71.633 meninos e 68.351 meninas.

Os registros também detalham as idades das mães dos bebês nascidos ao longo de 2023. Segundo o IBGE, 26,95% das mães do Paraná tinham entre 25 e 29 anos no momento do parto. 22,61% das mães tinham entre 30 e 34 anos, 22,60% tinham entre 20 e 24 anos e 13,59% estavam na faixa etária de 35 a 40 anos.

O Paraná tem a 5ª maior população do Brasil, segundo estimativa do Censo 2024. Com uma população estimada de 11.824.665 habitantes (5,6% do País), o Estado fica atrás apenas de São Paulo (45,9 milhões), Minas Gerais (21,3 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões) e Bahia (14,8 milhões). O Paraná conta com 101 municípios com até cinco mil habitantes; 104 entre 5.001 e 10 mil; 99 entre 10.001 e 20 mil; 59 entre 20.001 e 50 mil; 22 entre 50.001 e 100 mil; 12 entre 100.001 e 500 mil; e dois acima de 500 mil moradores.

ÓBITOS – O Paraná foi o sexto estado com maior número de mortes em 2023, segundo os dados de Registro Civil. Foram 83.117 ao longo do ano. O Estado teve menos registros do que São Paulo (334.591), Minas Gerais (157.176), Rio de Janeiro (144.633), Bahia (98.906) e Rio Grande do Sul (92.981).

Em comparação com 2022, quando o Estado teve 89.344 mortes, o Paraná foi o quarto estado com maior queda no número de óbitos. A redução no número de pessoas que morreram ao longo do ano foi de 7%, atrás apenas da Paraíba (-11,8%), Rio Grande do Sul (-10,2%), Rio Grande do Norte (-7,7%) e Ceará (-6,7%).

Os registros mostram que, de todas as mortes, 55,88% foram de homens e 44,10% foram de mulheres. O restante, 0,03%, não foram identificados ou tiveram essa informação ignorada. Em números absolutos, isso quer dizer que 46.442 homens e 36.653 mulheres morreram no Paraná ao longo do ano.

O levantamento ainda aponta que 71,55% das mortes no Estado aconteceram em hospitais, 21,62% aconteceram nos domicílios e 6,82% aconteceram em vias públicas ou outros lugares.

MUNICÍPIOS – Entre os municípios paranaenses, Curitiba foi a cidade com maior número de nascimentos. Foram 17.985 novos curitibanos em 2023. Na sequência estão Londrina (6.338), Cascavel (4.775), Ponta Grossa e Maringá (4.613, cada), São José dos Pinhais (4.104), Foz do Iguaçu (3.968), Colombo (2.862), Guarapuava (2.675) e Toledo (2.045).

Já em relação aos registros de óbitos, Curitiba também teve o maior número do Paraná, com 11.907 mortes. Na sequência estão Londrina (4.305), Ponta Grossa (2.645), Maringá (2.630), Foz do Iguaçu (1.948), Cascavel (1.911), São José dos Pinhas (1.811), Colombo (1.476), Guarapuava (1.265) e Paranaguá (1.209).