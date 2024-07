Uma mulher foi agredida com uma abóbora após um desentendimento com uma moradora da região. O caso aconteceu em Kaloré, no Norte Central do Paraná, na última terça-feira (09). A vítima chamou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) após a outra mulher arremessar o legume.

Segundo o portal Tn Online, a mulher que foi agredida com a abóbora estava com uma lesão na mão esquerda e outro ferimento no rosto, próximo ao nariz e procurou atendimento médico no Hospital Municipal de Kaloré.

O motivo da briga não foi informado aos policiais e um boletim de ocorrência foi realizado.