O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta terça-feira (05) investimentos de R$ 226,6 milhões para a Polícia Militar do Paraná (PMPR), dentro do maior pacote de investimento na segurança pública, no valor de R$ 338 milhões. Entre eles está a nova sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Especializada no atendimento de ocorrências de alta complexidade em todo o Estado, a unidade recebeu investimento de R$ 50,7 milhões, entre execução da obra e mobiliários.

“Estamos inaugurando a nova sede do BOPE, uma estrutura moderna, à altura da importância do batalhão para as forças de segurança do Paraná e do País. Construímos essa unidade de forma estratégica, em uma rota que permite integração com todas as entradas e saídas da Região Metropolitana. Estamos próximos do Contorno Sul, com acesso ao Litoral, a São Paulo, ao Norte do Paraná, além da proximidade com Curitiba e com unidades prisionais, como as de São José dos Pinhais e Piraquara”, afirmou Ratinho Junior. “É um ponto geograficamente planejado para a implantação dessa sede.”

“Em breve, vamos entregar a sede da RONE, que foi estrategicamente posicionada próxima a essa estrutura, facilitando o deslocamento. Tudo isso faz parte de um planejamento da Secretaria da Segurança Pública do Paraná para implantação de unidades desse porte, melhorando o trabalho dos nossos policiais que vão às ruas mais motivados e que tem contribuído para alcançarmos os menores índices de criminalidade da nossa história”, acrescentou o governador.

Implantada em um terreno de 161,3 mil metros quadrados e com área construída de 3,5 mil m², a nova sede do BOPE foi concebida como um complexo integrado, reunindo em um único espaço estruturas operacionais, administrativas e de formação especializada. Somente a construção da estrutura recebeu aporte de R$ 47 milhões.

Já os mobiliários seguem padrão voltado ao suporte das atividades administrativas e operacionais, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico contínuo da tropa e para maior eficiência no planejamento e na execução das operações. O investimento foi de R$ 3,7 milhões.

POLO DE FORMAÇÃO – O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Saulo Sanson, reforçou que a nova estrutura consolida o Paraná como referência nacional em unidades especializadas. “É um momento histórico. A entrega da sede do BOPE representa mais de R$ 50 milhões em investimentos e se trata de uma unidade modelo. Certamente, no âmbito das operações especiais no Brasil, é o que existe de mais avançado no País”, disse.

“Assim como temos o Batalhão de Fronteira, em Guaíra, essa estrutura consolida o Paraná como um polo de formação, de difusão de conhecimento e de doutrina. Aqui será possível realizar simpósios nacionais e capacitações, ou seja, essa unidade fortalece e muito a nossa capacidade de resposta às diversas situações de crise no Estado”, finalizou.

A estrutura atende demandas específicas de uma unidade de operações especiais, com ambientes voltados à simulação de cenários críticos, padronização de protocolos e pronta mobilização das equipes. A centralização das atividades contribui diretamente para a redução do tempo de resposta e o aumento da capacidade operacional em situações de alto risco.

Subordinado ao Comando de Missões Especiais da PMPR, o BOPE é reconhecido nacionalmente por sua eficiência técnica e capacidade de resposta em ocorrências de alta complexidade. O batalhão é composto por três companhias: a 1ª Companhia de Operações Especiais (COE), a 2ª Companhia de Operações Especiais, responsável pelo Esquadrão Antibombas (EAB), e a 3ª Companhia de Operações Especiais, dedicada à Equipe de Negociação (EN). Com a nova sede, as três frentes passam a operar de forma ainda mais coordenada, fortalecendo a atuação integrada em ocorrências críticas.

ESCOLA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – O comandante da PMPR, coronel Jefferson Silva, ressaltou que a nova sede do BOPE garante melhor condição de atuação da unidade especializada. “Mais uma vez o governador Ratinho Junior demonstra um grande compromisso com a segurança pública, fazendo uma entrega significativa para todas as forças e, em especial, para a Polícia Militar. Este batalhão será referência em nível de Brasil para uma unidade de operações especiais, contribuindo para o bem-estar não só do policial, mas também da população paranaense”, destacou.

“Trata-se de um local adequado para o nosso policial militar, dando condições para que ele tenha a possibilidade de bem atender a comunidade e se sinta em um ambiente adequado para trabalhar. Esse também será um espaço de formação. Tivemos os novos policiais adentrando as fileiras da corporação e, a partir da próxima semana, teremos uma escola de formação específica para o BOPE”, complementou o comandante.

ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – A unidade especializada desempenha papel central na estratégia de segurança pública do Estado, sendo empregado em ocorrências de altíssimo risco que exigem elevado grau de preparo técnico, controle e precisão. Entre suas atribuições estão ações com reféns, intervenções antibombas e operações especiais em apoio a outras unidades.

“Essa sede era um sonho antigo. Aqui nós temos condições de atender muito melhor os nossos policiais com estruturas próprias, tendo em vista as várias especialidades que o Batalhão de Operações Especiais possui. Temos espaços para as áreas dos atiradores de precisão, esquadrão antibombas, equipe de negociação, todas as versatilidades e missões que nós temos conseguimos atender aqui com maior conforto e segurança”, comentou o comandante do BOPE, tenente-coronel Cezar Hoinatski.

Entre 2024 e 2025, o batalhão retirou de circulação cerca de 4,8 toneladas de explosivos. Somente no ano passado, foram registradas 10 ocorrências envolvendo reféns, todas solucionadas com êxito pelas equipes especializadas.

“Com o crescimento de várias unidades, tendo em vista uma reorganização das polícias, tínhamos uma estrutura que não atendia totalmente nossas demandas. O batalhão cresceu com os investimentos na segurança pública. Inclusive, estamos com uma escola de formação de praças iniciando. Tudo isso requer uma estrutura maior e que atenda a cada uma das nossas especificidades, o que hoje temos aqui”, concluiu.

MODERNIZAÇÃO – A PMPR também recebeu um conjunto de investimentos voltados à modernização da estrutura operacional, ampliação da capacidade tática e fortalecimento da presença ostensiva em todo o território paranaense. O aporte é de R$ 175,8 milhões.

Na frota operacional, a entrega inclui viaturas caracterizadas e descaracterizadas, com 12 motocicletas para o 9º Batalhão de Polícia Militar, 15 módulos móveis (Renault/Master), 548 veículos Renault/Duster, 19 veículos Chevrolet/Trailblazer para o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 6 Veículos Utilitários Multitarefas (UTVs) e 40 SUVs adicionais, além de 75 veículos Volkswagen/Virtus e 6 SUVs destinados ao BPRV.

No campo de armamentos e equipamentos de menor potencial ofensivo, foram incorporadas 1.030 carabinas Daniel Defense 5,56 x 45mm; 1.700 pistolas Glock 9mm; 600 tasers e 17.000 sprays de pimenta. Na parte de informática, foram adquiridos desktops de alto desempenho, notebooks, desktops e segundas telas. ampliando a capacidade tecnológica e o suporte às atividades administrativas e operacionais da corporação.

No sistema de comunicação operacional, a estrutura recebeu rádios HT em diferentes lotes, além de 120 intercomunicadores de capacete, reforçando a integração das equipes em campo. Para atendimento na água, foram entregues duas embarcações de interceptação, ampliando a capacidade de atuação em operações aquáticas.

OUTROS INVESTIMENTOS – Além da nova sede do Bope e equipamentos para a PMPR, também foram entregues viaturas, armamentos, itens de escritório, embarcações, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados para todas as forças de segurança estaduais. Ao todo, são R$ 338 milhões em investimentos, o maior da história para a área.

PRESENÇAS – Também acompanharam a entrega o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário estadual da Comunicação, Cleber Mata; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockembach; o diretor geral da Polícia Científica do Paraná, Ciro Pimenta; o presidente do Viaje Paraná, Irapuan Côrtes; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Cobra Repórter, Anibelli Neto, Pedro Paulo Bazana, Soldado Adriano José; os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto e Geraldo Mendes; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Francisco Zanicotti; a diretora-geral da Polícia Penal do Paraná, Ananda Chalegre; e o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Emmanuel Pinto.