Duas mulheres de 24 e 27 anos, foram presas suspeitas de sequestrar e torturar uma adolescente, de 16 anos. A prisão foi realizada na sexta-feira (1º), em Londrina, no Norte do Estado. Os crimes ocorreram em agosto deste ano. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a motivação seria uma desconfiança de um flerte entre a vítima e o marido de uma das suspeitas.

De acordo com a delegada Kelly Brasil, a adolescente foi abordada em frente a escola onde estudava. “As mulheres forçaram a adolescente a entrar em um veículo vermelho, levaram-na para um local onde foram realizadas as sessões de tortura. Além das duas suspeitas, já identificadas, a PCPR está trabalhando na identificação das outras que teriam participado da empreitada criminosa”, explica.

As duas suspeitas foram encaminhadas ao sistema penitenciário. A princípio a identidade das mulheres não foi divulgada.