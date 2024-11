As temperaturas amenas e a chuva constante predominam em todo o Paraná ao longo da semana. De acordo com o Climatempo, a previsão é de muita instabilidade em todo o estado, com a possibilidade de chuvas fortes na Região Norte a partir de quarta-feira (6).

A exemplo do que ocorreu nos últimos dias, a segunda-feira (4) começou chuvosa em todas as regiões paranaenses. E conforme o Climatempo, são esperados temporais isolados nas próximas horas na Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e, principalmente, no norte do estado. No entanto, a tendência é que a chuva seja de leve a moderada na maior parte do Paraná.

Essas condições climáticas permanecem ao menos até sexta-feira (8) em todo o estado, com períodos ensolarados em meio às chuvas na região de Curitiba. E na quarta-feira devem ocorrer as pancadas mais fortes, principalmente na metade norte do estado.

Apesar da chuva, o clima fica abafado em Curitiba, com as temperaturas caindo na sexta-feira. De acordo com o Climatempo, as máximas na capital variam de 26ºC na terça-feira (5) a 20ºC na sexta.