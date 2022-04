Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um indígena, que não teve a identidade divulgada, foi atropelado de propósito, nesta sexta-feira (15), em São Jerônimo da Serra, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada após uma briga generalizada em um posto de combustíveis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a confusão era entre indígenas e funcionários do comércio. O condutor foi flagrado pela PM atropelando a vítima.

Os policiais não conseguiram deter o motorista, porque precisavam separar a briga. Foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso e a vítima foi levada ao hospital com dores nos braços e pernas.

No mesmo dia, às 21h, a PM registrou outro boletim de ocorrência envolvendo indígenas. A equipe foi acionada no Pronto Socorro da cidade porque uma mulher havia sido agredida pela cunhada e outras pessoas. A cunhada afirma que ela seria responsável pela morte do irmão, marido da indígena. Nenhum envolvido foi levado à delegacia.