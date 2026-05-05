O município de Jacarezinho recebeu um importante reforço na área da saúde com a destinação de uma emenda impositiva no valor de R$ 60 mil, de autoria do vereador Serginho Marques. O recurso será utilizado para a realização de consultas em neuropediatria, voltadas a crianças de 0 a 12 anos.

Os atendimentos acontecerão no Centro de Pediatria e estarão sob responsabilidade do Dr. Hector Pinheiro, especialista em Neurologia, Neurocirurgia e Neuropediatria, fortalecendo a oferta de assistência especializada no município.

A iniciativa tem como principal objetivo reduzir a fila de espera e garantir mais agilidade e resolutividade no atendimento à população infantil, promovendo um cuidado mais qualificado e no tempo adequado.

A administração municipal agradece ao vereador Serginho Marques pela destinação do recurso. Também estiveram presentes o vice-prefeito Antonio Neto (representando o prefeito Marcelo Palhares), a diretora-geral de Gestão Administrativa, Heloísa de Almeida Leite Garcia, o diretor do Departamento de Agendamentos, Dário Miles de Oliveira, o diretor de Compras e Licitações da Saúde, Gustavo Gomes Bassinelo, e a auxiliar administrativa Juliana de Moraes.

A ação reforça o alinhamento entre os Poderes (Executivo e Legislativo) e o compromisso conjunto com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da saúde da população.