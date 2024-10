O homem de 46 anos flagrado agredindo adolescentes em Quatiguá, norte do Paraná, foi indiciado pela Polícia Civil por lesão corporal, injúria e ameaça. As agressões foram filmadas por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o homem falando com um grupo de adolescentes sentados em uma calçada. Em seguida, ele chuta uma das jovens e depois dá um tapa no rosto de outra.

Segundo a polícia, o suspeito disse estar arrependido e que agiu depois de uma discussão entre a filha dele e uma das vítimas em uma rede social.

O homem, que foi liberado após prestar depoimento, pode ser condenado até dois anos de prisão. O nome dele não foi divulgado.

O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Paraná (MP-PR), que pode ou não oferecer denúncia do caso.