Uma ação de policiamento ostensivo realizada pela Polícia Militar resultou na aplicação de diversas autuações e na remoção de veículos irregulares no município de Ribeirão Claro, na quarta-feira (8).

Durante o patrulhamento, as equipes intensificaram abordagens a pessoas e veículos em atitude suspeita, além de reforçar o policiamento presença em pontos estratégicos da cidade. A operação teve como objetivo aumentar a segurança e coibir infrações de trânsito.

Ao longo da ação, foram lavrados 15 autos de infração de trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, seis motocicletas foram removidas ao pátio do destacamento da Polícia Militar por apresentarem irregularidades que não puderam ser sanadas no local.

A Polícia Militar reforça que ações como essa visam garantir a segurança viária, prevenir acidentes e promover maior tranquilidade à população.