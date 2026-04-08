Assista o vídeo 👇
Uma mulher de 35 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (8), em Jacarezinho (PR), para cumprimento de pena em regime fechado. A condenação envolve os crimes de abandono de incapaz e tráfico de drogas.
Condenação prevê regime fechado por crimes graves
De acordo com mandado expedido pela Vara Criminal da comarca de Jacarezinho, a mulher possui uma pena remanescente de 2 anos, 8 meses e 27 dias, que deverá ser cumprida em regime fechado.
A decisão judicial levou em consideração a gravidade das condutas praticadas, especialmente por envolver crimes que impactam diretamente a dignidade humana e a saúde pública.
Prisão ocorreu em frente à residência
Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil da 12ª Subdivisão Policial (SDP) realizaram diligências para localizar a condenada.
Após levantamentos, a mulher foi encontrada:
- Em frente à própria residência;
- No bairro Aeroporto, em Jacarezinho;
- Sem oferecer resistência à abordagem.
A prisão foi realizada de forma rápida e sem incidentes.
Procedimentos legais após a prisão
Após ser detida, a mulher passou pelos procedimentos legais obrigatórios:
- Foi informada sobre seus direitos constitucionais;
- Encaminhada para avaliação médica;
- Levantada à unidade policial para formalização da prisão.
Na sequência, ela foi entregue ao Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça.
Delegado destaca atuação da polícia
O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância da ação policial:
“A atuação firme da equipe policial foi essencial para garantir o cumprimento de uma condenação por crimes graves, que atentam diretamente contra a dignidade humana e a saúde pública. A execução da pena em regime fechado reafirma a resposta necessária do Estado diante de condutas dessa natureza.”