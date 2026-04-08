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Uma mulher de 35 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (8), em Jacarezinho (PR), para cumprimento de pena em regime fechado. A condenação envolve os crimes de abandono de incapaz e tráfico de drogas.

Condenação prevê regime fechado por crimes graves

De acordo com mandado expedido pela Vara Criminal da comarca de Jacarezinho, a mulher possui uma pena remanescente de 2 anos, 8 meses e 27 dias, que deverá ser cumprida em regime fechado.

A decisão judicial levou em consideração a gravidade das condutas praticadas, especialmente por envolver crimes que impactam diretamente a dignidade humana e a saúde pública.

Prisão ocorreu em frente à residência

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil da 12ª Subdivisão Policial (SDP) realizaram diligências para localizar a condenada.

Após levantamentos, a mulher foi encontrada:

Em frente à própria residência;

No bairro Aeroporto, em Jacarezinho;

Sem oferecer resistência à abordagem.

A prisão foi realizada de forma rápida e sem incidentes.

Procedimentos legais após a prisão

Após ser detida, a mulher passou pelos procedimentos legais obrigatórios:

Foi informada sobre seus direitos constitucionais;

Encaminhada para avaliação médica;

Levantada à unidade policial para formalização da prisão.

Na sequência, ela foi entregue ao Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça.

Delegado destaca atuação da polícia

O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância da ação policial:

“A atuação firme da equipe policial foi essencial para garantir o cumprimento de uma condenação por crimes graves, que atentam diretamente contra a dignidade humana e a saúde pública. A execução da pena em regime fechado reafirma a resposta necessária do Estado diante de condutas dessa natureza.”