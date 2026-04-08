Uma cachorra da raça American Bully, chamada Kyra, está desaparecida desde o dia 06 de abril, no bairro Parque dos Mirantes, em Jacarezinho/PR.

Kyra é de porte baixo, corpo robusto e musculoso, com pelagem curta e brilhante na cor caramelo. Entre suas características marcantes estão:

– Mancha branca no peito, que se estende até o pescoço

– Ponta das patas dianteiras brancas

– Pequena pinta branca nas costas

– Focinho mais escuro

– Orelhas eretas e olhos claros (castanho claro/âmbar)

A cadela é dócil, atende pelo nome e não estava usando coleira no momento do desaparecimento.

Situação de saúde

Kyra encontra-se em tratamento médico e faz uso de medicação contínua, o que torna sua localização urgente. Por necessitar de cuidados, acredita-se que não tenha se afastado muito da região.

Última vez vista

Ela foi avistada por volta das 9h da manhã, seguindo em direção à mata que margeia a BR-153, nas proximidades do km 24. Essa área conecta-se ao bairro Alto da Boa Vista, ampliando as possibilidades de busca.

Há também a hipótese de que Kyra tenha se aproximado da rodovia e alguém a tenha recolhido para evitar um atropelamento.

Pedido de ajuda

Os tutores oferecem recompensa para quem tiver informações que levem ao paradeiro da cadela. Qualquer informação será mantida em sigilo.

📞 Contato: 43 98481-1288