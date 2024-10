Um acidente envolvendo um veículo VW Spacefox foi registrado na madrugada desta segunda-feira (7), na rodovia PR-435, em Ibaiti/PR. O sinistro, ocorrido por volta das 3h30, deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo seguia no sentido entroncamento da PR-963 ao entroncamento da PRC-272 quando, ao atingir o quilômetro 53+950 metros, a condutora de 34 anos perdeu o controle e colidiu frontalmente contra uma árvore localizada à margem direita da pista.

A força do impacto causou ferimentos à condutora e aos três passageiros do veículo, todos com idades entre 21 e 23 anos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Ibaiti.