A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lança nesta terça-feira (8), por meio das plataformas digitais do Governo do Paraná e do site Paraná Rosa , o Desafio 21 Dias. A iniciativa busca conscientizar a população sobre os fatores de risco associados a diversos tipos de câncer e doenças crônicas, além de incentivar a reflexão para a mudança, de modo a promover hábitos saudáveis que contribuam para o bem-estar físico e mental.

Neste ano de 2024, são esperados no Brasil 73.610 novos casos de câncer de mama e 17.010 de câncer do colo do útero. No Paraná, as estimativas são de 3.650 e 790 casos, respectivamente. Estudos indicam que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão relacionados a fatores externos e podem ser prevenidos. Por isso, a adoção de modos de vida mais saudáveis e a redução da exposição a substâncias cancerígenas são fundamentais para a prevenção.

“Sabemos que a prevenção é a melhor maneira de cuidar da nossa saúde. Com atitudes e mudanças na rotina diária, como manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente, podemos reduzir significativamente os riscos de doenças graves, como o câncer”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves. “Por isso, faço um convite especial a toda a população, principalmente às mulheres, para que aproveitem essa oportunidade e participem do Desafio dos 21 Dias.”

O desafio propõe uma abordagem integral para a promoção da saúde, com atividades para manter-se hidratada, praticar atividades e exercícios físicos, melhorar a qualidade do sono, adotar uma alimentação saudável, realizar exames preventivos, manter a vacinação em dia, tratar o tabagismo, além de investir em momentos de lazer, leitura e interações sociais. Há dicas, ainda, sobre comunicação empática e acolhedora e novas práticas de conexão interior e redução de estresse.

A primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, madrinha do Paraná Rosa, também enfatizou a importância da conscientização. “A saúde é um bem precioso e pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Ao participar do Desafio 21 Dias estamos dando um passo importante não só para a nossa saúde, mas também para a saúde das nossas famílias e comunidades”, declarou.

A diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Maria Goretti David Lopes, reforçou o convite à participação coletiva. “Queremos que todos se envolvam e incentivem familiares e amigos — mães, irmãs, filhas, amigas — a aderirem ao desafio. São apenas 21 dias, e nossa intenção é que essa ação seja o começo de mudança de hábitos para uma vida mais saudável e equilibrada”, destacou.

Para incentivar a população, compartilhe sua jornada nas redes sociais com a hashtag #21diasParanáRosa2024. Para começar basta preencher o formulário disponível no site do Paraná Rosa .

PARANÁ ROSA– Em sua 6ª edição, o programa estadual Paraná Rosa faz parte de uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, e busca ampliar o acesso a exames preventivos, promovendo a saúde das mulheres de forma integral.