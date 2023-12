Uma operação conjunta entre as forças de segurança de Ribeirão do Pinhal resultou na prisão de dois homens no distrito de Triolândia, na manhã de segunda-feira (25). A ação foi realizada pela Polícia Civil e Militar após um furto ocorrido em uma residência durante a viagem do morador.

Segundo a polícia, os criminosos adentraram na casa e levaram um televisor, uma caixa de som amplificada, uma furadeira e um notebook. Os produtos foram recuperados pela polícia e os ladrões, de 23 e 26 anos, foram presos. Um deles cumpria benefício de saída temporária.

Os criminosos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Bandeirantes.