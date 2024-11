Um acidente entre dois carros terminou com 6 pessoas feridas na BR 476, conhecida como “Estrada da Ribeira”, em Colombo, na tarde deste domingo (3), na região metropolitana de Curitiba. Um helicóptero foi acionado no local para ajudar no resgate das vítimas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 102. Três pessoas tiveram ferimentos moderados e outras três, ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o Hospital do Trabalhador, Hospital Cajuru e Hospital São José.

Conforme o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas ficaram presas às ferragens. A PRF informou que foi necessária uma interdição total na pista para o trabalho do resgate. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

Errata: Inicialmente, a PRF havia divulgado que o acidente resultou em 5 feridos. No entanto, após o socorro, o Corpo de Bombeiros informou que 6 pessoas precisaram de atendimento.

Acidente em Colombo mobiliza helicóptero; vídeo

https://www.instagram.com/reel/DB7mNMVtJ70/?igsh=MXNjMmptN2U2eXkzbg==