Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã de sábado (2) na PR-436, no município de Bandeirantes. A colisão aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 102+520 metros da rodovia, sentido Bandeirantes a Itambaracá.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Sabáudia-PR. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor, de 27 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de concreto à margem direita da pista.

Além do condutor, três passageiros com 20, 24 e 26 anos de idade também se feriram no acidente. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Bandeirantes.

Devido ao estado de saúde dos envolvidos, o teste de etilômetro não foi realizado no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.